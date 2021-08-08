Son dakika haber: Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 yaralı (3)

Son dakika habere göre 2 ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla atması sonucu devrildi.

2 ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi çevre yolunda Edremit istikametine seyir halinde olan Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla atması sonucu devrildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi.

40 METRE FREN İZİKaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan