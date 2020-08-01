Son dakika haber | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları 5 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi, iki şüpheli tutuklandı.
01.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:41
Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları 5 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi, iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yaptıkları 5 ayrı operasyonda 17 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda 96 gram esrar maddesi,
326,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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Kaynak: AA