Son dakika haber! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika habere göre Balıkesir'de polis ekipleri, yaptıkları 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri, yaptıkları 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 2 çalışmada 2 şüpheli şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıstan biri tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 13 adet sentetik ecza hap, 13 adet ecstasy hap, 13,5 gram bonzai, 3,3 gram metamfetamin ve 0,70 gram eroin ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA