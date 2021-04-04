Son dakika haber! Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ayvalık, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 4 kişinin sosyal medyadan PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ayvalık'ta 2 ve Bandırma'da bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edremit'teki adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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