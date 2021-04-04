Son dakika haber! Balıkesir'de terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ayvalık, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 4 kişinin sosyal medyadan PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ayvalık'ta 2 ve Bandırma'da bir zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edremit'teki adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya