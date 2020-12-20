Son dakika haber... Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Balıkesir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Balıkesir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kentte başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sessizliğe bürünerek boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin belirlenen noktalarında denetlemeler yapıldı.
Polis ekiplerince bazı kavşaklarda önemler alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya