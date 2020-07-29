Son dakika haber! Balıkesir'de silahla öldürülen köpek toprağa gömülmüş bulundu Son dakika haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaşın sahiplendiği köpek, silahla vurularak telef edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaşın sahiplendiği köpek, silahla vurularak telef edildi.

Düzler Mahallesi'nde yaşayan plaj işletmecisi Şehriban Batır, kaybolan "Cesur" isimli köpeğini aramaya başladı.

Bazı kişilerin, sahile gömülmüş köpek gördüklerini söylemesi üzerine buraya giderek toprağı kazan Batır, bunun kendi hayvanı olduğunu belirledi.

Telef olan köpeği bulunduğu yerden çıkarıp iş yerinin bahçesine gömen Batır, zanlının bulunması için polise başvurdu.

Kaynak: AA