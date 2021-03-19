Son dakika haber... Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

19.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:09
Son dakika haber... Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 21 aranan şahıs, uyuşturucu operasyonlarında da 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 21 aranan şahıs, uyuşturucu operasyonlarında da 9 kişiyi yakaladı. Yakalanan bu zanlılardan adli makamlara sevk edilen 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak dün Balıkesir şehir merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Edremit İlçelerinde 7 ayrı çalışmada, 9 şahsı yakaladı. Zanlılar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 10,92 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza hap, 15,70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç İlçelerinde yapılan huzur uygulamalarında 21 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek, kartuş ve diğer malzemeler ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber... Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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