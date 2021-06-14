Son dakika haber! Balıkesir'de polisten 77 şahsa gözaltı
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Son dakika haber! Balıkesir'de polisten 77 şahsa gözaltı

Son dakika haber! Balıkesir'de polisten 77 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 77 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 77 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı. Huzur operasyonlarında ateşli silah, mermi ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07.06.2021 - 13-06.2021 tarihleri arasında yapılan 57 ayrı çalışmada il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Dursunbey, Havran, Kepsut, Burhaniye ve Erdek ilçelerinde 77 şahıs yakalanırken, 3 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 72 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 168 gram esrar, 99 gram bonzai, 80 gram metamfetamin, bin 594 adet sentetik ecza hap, 1 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 9 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de polisten 77 şahsa gözaltı
Son dakika haber! Balıkesir'de polisten 77 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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