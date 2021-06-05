Son dakika haber: Balıkesir'de polisten 14 aranan şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis ekipleri i genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri i genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve İvrindi İlçelerinde 04.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 10 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı