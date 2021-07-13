Son dakika haber | Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor: 73 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Asayiş polisinin yaptığı operasyonlarda da 16 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 05.07.2021 - 11.07.2021 tarihinde yapılan 44 ayrı çalışmada il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde 57 şüpheli şahsı gözaltına alırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 54 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 86 gram esrar, 200 adet sentetik ecza hap, 12 adet ecstasy hap, 75 gram bonzai maddesi, 49 gram metamfetamin, 44 kök kenevir bitkisi, 7 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Edremit ve Erdek İlçelerinde 12.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 2 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı