Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
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Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 6 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık ve Edremit İlçelerinde 27.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 6 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 32 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26.06.2021-27.06.2021 tarihlerinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 13 ayrı çalışmada, 16 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, diğer şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda, 12,51 gram metamfetamin, 4,37 gram esrar, 4,81 gram sentetik kannabinoid ve 73 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi! Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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