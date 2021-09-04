Son dakika haber! Balıkesir'de polis 32 şahsı gözaltına aldı
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Son dakika haber! Balıkesir'de polis 32 şahsı gözaltına aldı

Son dakika haber! Balıkesir'de polis 32 şahsı gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 32 şahsı gözaltına alırken, adli, makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 32 şahsı gözaltına alırken, adli, makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen İlçelerinde dün 13 aranan şahıs gözaltına alırken; adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 4 adet fişek 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu silaha ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik İl Merkezi, Edremit, Bandırma, Burhaniye, Gönen ve Sındırgı İlçelerinde yapılan 13 ayrı çalışmada, 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18 kişi ise yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 355,54 gram metamfetamin, 33,44 gram sentetik kannabinoid, 11,33 gram esrar, 66 adet sentetik ecza hap, 2 adet ecstasy hap, 2 adet hint keneviri bitkisi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat el geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de polis 32 şahsı gözaltına aldı
Son dakika haber! Balıkesir'de polis 32 şahsı gözaltına aldı
Son dakika haber! Balıkesir'de polis 32 şahsı gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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