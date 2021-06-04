Son dakika haber... Balıkesir'de özel harekât destekli şafak operasyonu
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Son dakika haber... Balıkesir'de özel harekât destekli şafak operasyonu

Son dakika haber... Balıkesir'de özel harekât destekli şafak operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonu düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İbrahimce Mahallesinde asayiş olaylarının önlenmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için saat 05.30'da şafak operasyonu yapıldı. 25 şüpheliye ait 25 adrese 45 ekip ve 280 personel ile eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyon yaklaşık 4 saat sürdü.

Yapılan operasyon ve ikamet aramalarında 10 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet dürbünlü havalı tüfek, 3 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 77 adet dolu kartuş, 15 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 41 adet 7,65 fişek, 1 kg bonzai tabır edilen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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