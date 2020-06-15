Son dakika haber | Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika habere göre Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
15.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:42
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alışveriş yaptıktan sonra Balıkesir-Edremit kara yolunun 3. kilometresinde karşıya geçmeye çalışan Zeki Doğrualp'e (71), M.B. yönetimindeki 20 ADP 994 plakalı otomobil çarptı.
Doğrualp olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA