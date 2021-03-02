Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü

02.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:57
Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü.

BALIKESİR Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü Tevfik Çalışkan (34) ile beraberinde bulunan Erkan Dereli (28) hayatını kaybetti.

Kaza, Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı meydana geldi. Tevfik Çalışkan idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobili, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Manyas'taki evlerine giderken kazada ölen gençlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

 


Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü
Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman ÖZAYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Balıkesir'de otomobil su kanalına düştü; 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:57:29. #1.15#
title