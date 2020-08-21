Son dakika haber | Balıkesir'de kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
21.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:21
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Y. (64) yönetimindeki 35 DC 2464 plakalı kamyonet, İsmet Gürbüz'ün (31) kullandığı plakasız motosikletle Altınoluk Mahallesi'nde Özdemirkent mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gürbüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gürbüz'ün cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yiğit ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA