Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 37 şahsa operasyon

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı gözaltına aldı. Narkotik timleri Altıeylül ilçesinde bir kişi uyuşturucuyla yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Marmara ve Kepsut ilçelerinde 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 36 şahıs, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 8 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışma neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 780 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı