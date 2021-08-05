Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa gözaltı
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Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa gözaltı

Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Karesi ilçelerinde 2 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa gözaltı
Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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