Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 318 kilogram esrar yakaladı
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Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 318 kilogram esrar yakaladı

Son dakika haberine göre BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 318 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 318 kilogram esrar yakaladı
10.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:06

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 318 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ayvalık ilçesinde kubar esrar maddesi bulunduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen ekipler tarafından Ayvalık'ta yapılan takip ve aramalar sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda 318 kilogram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. olayla ilgili şüpheliler A.K. ve H.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

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