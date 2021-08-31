Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı

Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, 9 ateşli silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, 9 ateşli silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 27-28-29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet bıçağı ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı
Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski karısı ile erkek arkadaşına kurşun yağdırıp 4 yaşındaki kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
Eski karısı ile erkek arkadaşına kurşun yağdırıp 4 yaşındaki kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Günlerdir kayıp olan genci, arama çalışmalarına da katılan yakın arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Ecel, gariban simitçiyi ekmeğinin peşindeyken yakaladı
Ecel, gariban simitçiyi ekmeğinin peşindeyken yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Mame Thiam Umut Meraş Abdullah Avcı Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:29:34. #1.15#

title