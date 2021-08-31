Son dakika haber... Balıkesir'de jandarma 19 şahsı gözaltına aldı

Son dakika habere göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, 9 ateşli silah ve fişek ele geçirdi.