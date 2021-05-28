Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı göz altına alırken, 4 ateşli silah, 2 bıçak ve 8 adet fişek ele geçirdi.