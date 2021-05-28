Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı göz altına alırken, 4 ateşli silah, 2 bıçak ve 8 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı göz altına alırken, 4 ateşli silah, 2 bıçak ve 8 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Balya, Gömeç, Karesi ve Marmara ilçelerinde 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 10şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı
Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 10:04:33. #1.14#

title