Son dakika haber! Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 128 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Savaştepe ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 7 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 74 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Kepsut, Gönen, Bigadiç, Gömeç, Susurluk, Burhaniye ve Savaştepe ilçelerinde 112 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 4 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 106 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 157 adet cinsel içerikli hap, bin 117 gram esrar, 797 gram bonzai, 403 adet sentetik ecza hap, 129 gram metamfetamin, 49 adet ecstasy hap, 3 gram kokain, 1 adet enjeksiyon çözeltisi bulunan enjeksiyon, 1 adet el telsizi ve şarj cihazı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve 28 bin 590 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - BALIKESİR