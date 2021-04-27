Son dakika haber: Balıkesir'de huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber: Balıkesir'de huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Balıkesir'de huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yaptığı 5 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Gömeç ve Kepsut İlçelerinde 6 şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,34 gram metamfetamin, 1,18 gram esrar, 21,76 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap, İçerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 1 dal sigara ele geçirildi.

Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Savaştepe ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, 2 ruhsatız av tüfeği ele geçirdi. - BALIKESİR

Son dakika haber: Balıkesir'de huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Balıkesir'de huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Balıkesir'de huzur operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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