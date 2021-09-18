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Son dakika haber! Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ile Ayvalık, Bigadiç ve Edremit ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 11 operasyonda 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ile Ayvalık, Bigadiç ve Edremit ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 11 operasyonda 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il merkezi ve Ayvalık, Bigadiç ve Edremit ilçesinde 11 operasyonla 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 3,15 gram metamfetamin maddesi, 3,69 gram esrar maddesi, 198 adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Yakalanan kişilerden, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 15 kişi adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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