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Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangını

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinin İbrahimce Mahallesi 395. Sokak'ta bir evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan evde büyük maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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