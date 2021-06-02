Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Ortaoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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