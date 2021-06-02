Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
Son dakika haber: Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Ortaoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya