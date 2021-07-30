Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü
Son dakika haberleri... Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Korucu Mahallesi kırsalındaki tarlada yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen 4 itfaiye aracı, orman arazözü, İvrindi Belediyesi iş makineleri ile 8 personelin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yaklaşık 100 dönümlük alanda anız yandığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak