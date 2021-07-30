Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Korucu Mahallesi kırsalındaki tarlada yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen 4 itfaiye aracı, orman arazözü, İvrindi Belediyesi iş makineleri ile 8 personelin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 100 dönümlük alanda anız yandığı belirlendi.

Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü
Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü
Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu
Hakları ödenmez! Yangını söndüren orman işçileri bitkin düşüp toprakta uyudu
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Diana Spencer Prens William
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:11:07. #1.16#

title