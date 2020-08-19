Son dakika haber: Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin organları 3 kişiye umut oldu Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Utku Boz'un organları ailesi tarafından bağışlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Utku Boz'un organları ailesi tarafından bağışlandı. Altınova Mahallesi Sahil mevkisinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Boz, kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Boz'un beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu Boz'un ailesi, gencin organlarını bağışladı. Boz'un hastanede yapılan operasyonla alınan iki böbrek ve karaciğeri Bursa'ya gönderildi. Organların 3 hastaya nakledileceği öğrenildi. Kaynak: AA