Son dakika haber: Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine operasyon
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Son dakika haber: Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine operasyon

08.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:57
Son dakika haber: Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Son dakika haberi... Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 7 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 7 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Bigadiç İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 7 şüpheli şahsı yakalarken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınınarak, 6 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4,30 gram metamfetamin, 267 adet sentetik ecza hap, 5,29 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan dijital hassas terazi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber: Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Son dakika haber: Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine operasyon
Son dakika haber: Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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