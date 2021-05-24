Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir'de huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalanırken, 32 uyuşturucu şüphelisi de gözaltına aldı.

Balıkesir'de huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalanırken, 32 uyuşturucu şüphelisi de gözaltına aldı. Yakalanan 53 şahıstan adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Erdek, Gönen Kepsut İlçesinde 22.05.2021-23.05.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 21 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 13 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 37 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan 28 ayrı çalışmada il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Burhaniye ve Erdek ilçelerinde 32 şüpheli şahıs yakalandı ve 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 31 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 18,39 gram metamfetamin, 100,44 gram bonzai, 13,42 gram esrar, 178 adet sentetik ecza hap, 50 kök hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber... Balıkesir'de 53 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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