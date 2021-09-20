Son dakika haber: Balıkesir'de 129 gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 129 şahsı gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen 30 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 118 aranan şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 29 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 87 adet fişek, 18 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 42 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 84 fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 9 ayrı çalışmada il merkezi ve Edremit ilçesinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 4,99 gram metamfetamin, 12,34 gram esrar, 66 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR