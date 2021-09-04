Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberler... Yanan ormanlık alanın söndürme helikopterinden çekilen görüntüsü Yangın bölgesine giden itfaiye ve arazözlerden görüntüler Yangından etkilenen bölgeden görüntüler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın açıklaması BALIKESİR -...
Yanan ormanlık alanın söndürme helikopterinden çekilen görüntüsü
Yangın bölgesine giden itfaiye ve arazözlerden görüntüler
Yangından etkilenen bölgeden görüntüler
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın açıklaması BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Yunuslar Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik