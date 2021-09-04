Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yanan ormanlık alanın söndürme helikopterinden çekilen görüntüsü Yangın bölgesine giden itfaiye ve arazözlerden görüntüler Yangından etkilenen bölgeden görüntüler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın açıklaması BALIKESİR -...

Yanan ormanlık alanın söndürme helikopterinden çekilen görüntüsü

Yangın bölgesine giden itfaiye ve arazözlerden görüntüler

Yangından etkilenen bölgeden görüntüler

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın açıklaması BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Yunuslar Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | BALIKESİR - Burhaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
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