Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdek Limanı'ndan Sahil Güvenlik botuyla denize açılıp, özel bir firmaya ait olan denizdeki midye çiftliğine gitti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdek Limanı'ndan Sahil Güvenlik botuyla denize açılıp, özel bir firmaya ait olan denizdeki midye çiftliğine gitti. Burada midye hasadına katılan Bakan Pakdemirli, midyenin yetiştirilme süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Pakdemirli, "Bu çiftlikte her gün yüz milyonlarca litre suyu alıyor, süzüyor ve doğaya daha temiz olarak bırakıyor. Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip. Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk. Bu genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz" dedi.

Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI
Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI
Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI
Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... BALIKESİR BAKAN PAKDEMİRLİ MİDYE HASADINA KATILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:24:42. #1.15#

title