Son dakika haber: Balıkçı barınağında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Balıkçı barınağında yangın

Son dakika haber: Balıkçı barınağında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçı barınağında çıkan yangında bir çardak yanarak kül olurken, bir tekne de alevlerden zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde balıkçı barınağında çıkan yangında bir çardak yanarak kül olurken, bir tekne de alevlerden zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi balıkçı barınağında çıktı. Çevrede bulunan balıkçılar tarafından fark edilen yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesine rağmen ağaçtan yapılmış olan çardak tamamen küle döndü. Mümin Kuş isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen evde bulunan eşyalar tamamen yanarken, bir tekne de alevlerden zarar gördü. Yangın sonrası polis inceleme başlattı. - ANTALYA

Son dakika haber: Balıkçı barınağında yangın
Son dakika haber: Balıkçı barınağında yangın
Son dakika haber: Balıkçı barınağında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı kadının 'itfaiye' talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı
Yaşlı kadının 'itfaiye' talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Hande Ataizi Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Balıkçı barınağında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 13:30:43. #1.13#

title