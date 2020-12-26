Son dakika haber: Balık çeşitlendi fiyatlar yükseldi
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Son dakika haber: Balık çeşitlendi fiyatlar yükseldi

26.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:03
Son dakika haber: Balık çeşitlendi fiyatlar yükseldi

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta balık halinde balık çeşitleri çoğalırken, fiyatlarda artış görüldü.

Zonguldak'ta balık halinde balık çeşitleri çoğalırken, fiyatlarda artış görüldü.

Zonguldak kent merkezinde bulunan balık halinde tezgahlarda yer alan hamsi, barbun, zargana, mezgit, istavrit bolluğu yaşanırken, fiyatların yükselmesi satışları düşürdü. Tezgahlarda yer alan balıklardan hamsi 10 -15, mezgit, istavrit, barbun, zargana 35 TL'den alıcı buldu.

Balığın pahalı olması nedeniyle satışların düşük olduğunu ifade eden balıkçı Bayram Yılmaz, "Bu sene yaradan Allah verdi. İyi balık iyi para oluyor biraz pahalı oluyor. Balığın durumuna göre balık fiyatları değişiyor. Balık fiyatları zargana, barbun, mezgit 35 TL hamsi 10, 15 TL balığına göre fiyatlar değişiyor. Bu sene çeşit bol biz satıyoruz bir şeyler ama vatandaşın alım gücü zayıf. Pandemi dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkmadığı için işlerde düşüş var. Çeşit bol ama alıcı olmayınca işler düşük. Balık bol olursa fiyatlara yansır ama sadece çeşit var. Ocak, Şubat ayı bizim son ayımız biz 4 ay balıkçılık yapıyoruz geri kalan aylarda yasak olduğu için çalışamıyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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