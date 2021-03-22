Son dakika haber... Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı

Beylikdüzü'nde motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan, baldızı ile kahvaltı yapan adama silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasından seken mermi bir çalışana da denk gelerek yaraladı. Saldırganları durdurmak isteyen bir genç ise şahısların peşinden koşması ve yaşanan olaylar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, saat 12: 00 sıralarında Beylikdüzü'nün Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baldızı ile kahvaltı yapan bir kişi, motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu 1 kişi bacağından, bir çalışan ise seken merminin ayak parmağına isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yaptıkları olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

"DIŞARI ÇAĞIRIP SIKIP KAÇTILAR"

Yaralanan kişinin baldızı ise, "İçeride kahvaltı yapıyordu. Dışarı çağırdılar çıktı sıktılar. Bu yani hiç kimseyle bir problemimiz yoktu, kimseyle herhangi bir sıkıntımız yoktu, her zaman güler yüzlü insanlarız. Buradaki herkes tanıyor. Demek ki insanlara karşı iyi olmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Saldırganların arkasından koştu

Saldırganları ise tekel bayide motor kurye olarak çalışan bir genç durdurmaya çalıştı. Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüphelilerin peşinden koşan genç güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı