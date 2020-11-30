Son dakika haber! Bakkallar 65 yaş üzeri vatandaşlara paket servis hizmeti veriyor

Son dakika gündem haberi... Sakarya'da faaliyet gösteren bakkallar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine paket servis yapıyor.

Sakarya'da faaliyet gösteren bakkallar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine paket servis yapıyor.

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların istemeleri halinde evlerine paket servis hizmetinin verildiğini belirtti.

Pandemi sürecinin başından beri 65 yaş üzeri, kronik ve hasta olan vatandaşlara servis hizmeti uygulaması verdiklerini aktaran Akdardağan, "Koronavirüs vakalarının yükseldiği ve ilimizde iyice arttığı bugünlerde bakkal esnafımız her zaman olduğu gibi yine vatandaşımızın yanındadır. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vefa gruplarında yer alan ve mahallelinin her türlü ihtiyacı için seferber olan bakkallarımız bu zor günlerde yine vatandaşımız ile olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Akdardağan, şunları kaydetti:

"Devletimizin son aldığı karar kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve rahatsızlığı nedeniyle karantinada olan vatandaşlarımızın istemeleri halinde evlerine paket servisi götürülmektedir. Mahalle sakinlerinin dostu ve sırdaşı olan bakkallarımız servis hizmeti vermenin yanı sıra ihtiyaçların karşılamasında da aktif görev almaya hazırlar. Mecbur olmadıkça lütfen evden çıkılmasın, bakkallarımız sizlerin hizmetindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek