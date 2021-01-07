Son dakika haber... Bakımları için kredi çektiği kedileri ısıtmak isterken evi yandı

ANTALYA'da baktığı 18 kedi üşümesin diye odun sobasını yakıp işe giden Şebnem Şemin'in (54) evinde yangın çıktı. Kullanılmaz hale gelen evdeki 3 kedi telef oldu. Şemin, geçen sene kedilerinin bakımı için çektiği 15 bin liralık krediyi ödemekte zorlanırken, şimdi de evsiz kaldı.

Olay, geçen yıl 29 Aralık günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki bir okulda memurluk yapan Şebnem Şemin, müstakil evinde baktığı 18 kedi üşümesin diye sobayı yakıp işe gitti. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımın düştüğü kedilerin yattığı yastıklar alev aldı. Evden yükselen alevi gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Şemin'e haber verdi. Yangının çıktığı oda tamamen yanarken, tüm ev kısa sürede duman içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Bir süre sonra eve gelen Şebnem Şemin, 3 kedisinin dumandan etkilenerek telef olduğunu gördü. 15 kedisini evin dışına çıkaran Şemin, nefes almakta zorlananları ve yaralı olan 10 kediyi veterinere götürdü.

KEDİLERİ İÇİN 15 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİGeçen yıl kedilerin tedavileri ve masrafları için 15 bin lira kredi çeken ve maaşının çoğunluğunu kredi taksitine veren Şemin, yangında yaralanan kedilerin tedavileri için veterinerlere de 7 bin lira borçlandı. Evindeki eşyaları kullanılmaz hale gelen Şemin kedilerinin sağlığına kavuşması için çaba sarf ederken, bir yandan da borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Yangında oluşan is nedeniyle odaların tamamı simsiyah olan evinin temizliğini henüz yapamadığı için içeri giremeyen Şemin, geçici olarak komşularında kalıyor. Talihsiz kadın, evine dönebilmek ve kedileri için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.'ŞU ANDA ELİMDE HİÇBİR ŞEY KALMADI'Kedilerini evlatları gibi sevdiğini söyleyen Şemin, "Sokaktan hasta, yaralı, yavru diye alıp bakmaya başladığım 18 kedim vardı. Dün üşümesinler diye yaktığım sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle evimde yangın çıktı. Maalesef 3 kediyi kaybettik, 10'u da veterinerde tedavi görüyor. Onların hayata dönmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Daha önce tedavilerini yaptırdığım veterinere borcum var. Onlara bakabilmek için kredi çekmiştim şu anda elimde hiçbir şey kalmadı" dedi.

Kedilerin tedavi gördüğü kliniğin sahibi ve Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, hayvanlara yoğun şekilde oksijen tedavisi uygulandığını, soludukları dumanın etkisinin uzun sürede atılabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER