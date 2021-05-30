Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı

Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandal çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandal çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Darıca Piri Reis Mahallesi Şenol Sokak'ta meydana geldi. Bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandalda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tekne ve sandal kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Prens Harry Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ergin Ataman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 19:16:17. #1.11#

title