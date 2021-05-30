Son dakika haber | Bakıma alınan tekne ve sandalda yangın çıktı

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandal çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandal çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Darıca Piri Reis Mahallesi Şenol Sokak'ta meydana geldi. Bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandalda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tekne ve sandal kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat