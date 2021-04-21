Son dakika haberleri | BAKICILIK YAPTIĞI KADINA TERLİK FIRLATMIŞTI, TERLİK SİLAHTAN SAYILDI, 3 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
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Son dakika haberleri | BAKICILIK YAPTIĞI KADINA TERLİK FIRLATMIŞTI, TERLİK SİLAHTAN SAYILDI, 3 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Son dakika haberleri | BAKICILIK YAPTIĞI KADINA TERLİK FIRLATMIŞTI, TERLİK SİLAHTAN SAYILDI, 3 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kadıköy'de geçtiğimiz yıl bakıcılık yaptığı Fatma Kantar'a (89) terlik fırlattığı ve hakaret ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu Rano Rakhımova (30) hakkında Silahla kasten yaralama ve Hakaret suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de geçtiğimiz yıl bakıcılık yaptığı Fatma Kantar'a (89) terlik fırlattığı ve hakaret ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu Rano Rakhımova (30) hakkında Silahla kasten yaralama ve Hakaret suçlarından 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede terliğin silahtan sayılması istenirken, tutuksuz şüpheli Rakhımova önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Rano Rakhımova'nın bakıma muhtaç ve yaşlı olan Fatma Kantar'ın evinde bakım sebebiyle çalıştığı anlatıldı.

İddianamede şüpheli Rakhımova'nın şikayetçi Kantar'ı Türk Ceza Kanunu gereğince saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli nitelikte silahtan sayılan terliği fırlatarak yaraladığı ve hakaret ettiği kaydedildi.

Şüpheli Rakhımova'nın kısmen ikrar içeren savunması ve CD görüntüleri incelendiğinde Rakhımova'nın üzerine atılı silahla yaralama ve hakaret suçlarını işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede şüpheli Rakhımova'nın Silahla kasten yaralama ve Hakaret suçlarından toplamda 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Şüpheli Rakhımova önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Rano Rakhımova, emniyette verdiği ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söylemişti. Şüpheli Rakhımova hakkında çıkarıldığı adli makamlarca Basit yaralama suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Son dakika haberleri | BAKICILIK YAPTIĞI KADINA TERLİK FIRLATMIŞTI, TERLİK SİLAHTAN SAYILDI, 3 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Son dakika haberleri | BAKICILIK YAPTIĞI KADINA TERLİK FIRLATMIŞTI, TERLİK SİLAHTAN SAYILDI, 3 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Son dakika haberleri | BAKICILIK YAPTIĞI KADINA TERLİK FIRLATMIŞTI, TERLİK SİLAHTAN SAYILDI, 3 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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