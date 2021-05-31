Son dakika haber... Bakanlıktan üretici kadınlara eğitim seferberliği
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Son dakika haber... Bakanlıktan üretici kadınlara eğitim seferberliği

Son dakika haber... Bakanlıktan üretici kadınlara eğitim seferberliği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... TARIM ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik eğitim seferberliği başlattı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik eğitim seferberliği başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanda kendi imkanlarıyla üretime katkı sağlayan kadınlara yönelik eğitim çalışması başlatıldı. Eğitim seferberliği kapsamında 10 ilde eğitimler düzenlenecek. Proje kapsamında 18-55 yaş aralığında yaklaşık bin kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor. Eğitimlerde, mentor desteği ve kadın girişimcilerin katılımcılarla bir araya gelerek başarı hikayelerini anlattığı 'ilham buluşmaları' da kapsama alındı. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kadın girişimcilere ödül verileceği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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