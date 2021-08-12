"Gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir"

'Gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğu ifade edilerek bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğu ifade edilerek bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğuna dikkat çekilerek, "Bölgede gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir.

12 Ağustos saat 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674'tir. Bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı enerji verilememektedir" denildi.

İlgili dağıtım şirketlerinin ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekiplerinin, selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Sel bölgelerindeki gelişmeler hem AFAD'da kurulan Acil Durum Merkezi'nden hem de afet bölgesinde bulunan Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından anbean takip edilmektedir. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
Sinop'ta selin iş makinesini saniyeler içinde önüne katması kamerayla kaydedildi
Sinop'ta selin iş makinesini saniyeler içinde önüne katması kamerayla kaydedildi
Bakan Adil Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladı Açıklaması
Bakan Adil Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Haluk Levent Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Gerek afet kaynaklı gerekse de can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilememektedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:51:43. #1.15#

title