"Kadın konukevlerinde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi
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"Kadın konukevlerinde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

'Kadın konukevlerinde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın konukevlerinde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sinin boş olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın konukevlerinde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sinin boş olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, medyada yer alan, "Sığınma Evleri 22 İlden Kalabalık" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kadın konukevlerinin, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli hizmet modellerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, buraya şiddet mağduru veya barınma ihtiyacı olan kadınların başvurduğu ifade edildi.

2002 yılında 11 kadın konukevinin 170 kapasiteyle hizmet verdiği, bugün itibarıyla 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasiteye ulaşıldığı aktarılan açıklamada, kadın konukevlerinden 1 Ocak 2015-31 Aralık 2020'de 189 bin 988 kadın ve beraberinde 124 bin 192 çocuk olmak üzere toplam 314 bin 180 kişinin hizmet aldığı belirtildi.

Açıklamada, 5 yıllık zaman diliminde hizmet alan kadınlardan 88 bin 345'inin şiddet nedeniyle, 101 bin 643'ünün ise sadece barınma ihtiyacından ötürü kuruluşlara başvurduğu bildirildi.

2020 yılında günlük ortalama 1069 kadın ve beraberindeki 766 çocuğun konukevlerinden hizmet aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur ve ihtiyaç duyan kadınlarımıza hizmet vermeye hazırdır. Söz konusu haberde veriler maksatlı şekilde çarpıtıldığı gibi şu anda kadın konukevlerimizde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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