Son dakika haber | Bakanlık, 'mahremiyet eğitimi' modülünü revize etti

Son dakika gündem haberi... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm çocuklara sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruyabilme, diğer insanların özeline saygı duyarak kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan 'mahremiyet eğitimi' modülü...

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm çocuklara sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruyabilme, diğer insanların özeline saygı duyarak kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan 'mahremiyet eğitimi' modülü revize edilerek, 'çocuklarda mahremiyet bilinci' eğitim modülü hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'mahremiyet eğitimi' modülü sahadaki çalışanların geri bildirimleri ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak revize edildi. Bu doğrultuda ailelere, çocuk hizmetleri alanında çalışan ve çocukla temas eden tüm çalışanlara yönelik 'çocuklarda mahremiyet bilinci' eğitim modülü hazırlandı. Modülün revize edilmesiyle beraber Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'çocuklarda mahremiyet bilinci' eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak verilen eğitime, bakanlığa bağlı kuruluşlarda çocuk hizmetleri alanında görev yapan meslek elmanı ve yöneticiler katıldı. Revize edilen modülde, 'mahremiyet', 'gelişim dönemlerine göre mahremiyet', 'bebeklik döneminde mahremiyet', 'okul öncesi dönemde mahremiyet', 'ilköğretim döneminde mahremiyet', 'ergenlik döneminde mahremiyet', 'dijital mahremiyet ve istismara maruz kalmış çocuğa yaklaşım' gibi başlıklar yer alıyor.

YAKLAŞIK 90 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Öte yandan bakanlık tarafından, 2018 yılında hazırlanan 'mahremiyet eğitimi modülü' ile İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan çocuk hizmetleri biriminde görevli tüm personel, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakım evlerinde görev yapan çalışanlar, veliler ve koruyucu aileleri kapsayacak şekilde bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı