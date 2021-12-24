Son dakika haber... Bakanlık 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı'nın detaylarını açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı ile ilgili, " Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesapları'na ilişkin uygulama esaslarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları' bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları' 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren açılabilecektir. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları' 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu uygulama esaslarında değişiklik yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu kaydedildi.

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Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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