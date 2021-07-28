Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı
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Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili Yangın Yönetim Merkezinde bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.

Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili Yangın Yönetim Merkezinde bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üç bakanın harita önünde görüntülerinin servis edildiği paylaşımda "Bakanlarımız Yangın Yönetim Merkezi'nde İHA'dan ve sahadaki ekiplerimizden gelen bilgileri değerlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı
Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı
Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı
Bakanlar, Yangın Yönetim Merkezi'nde durum değerlendirmesi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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