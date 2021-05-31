Son dakika haber | Bakanlar THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
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Son dakika haber | Bakanlar THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Son dakika haber | Bakanlar THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bazı bakanlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bazı bakanlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık mesajında, "Anadolu Efes kaldığı yerden Avrupa basketbolunda iz bırakmaya devam ediyor. Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu olan Anadolu Efes ve sporcularını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EuroLeague finalinde Barcelona'yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında, "THY EuroLeague Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Anadolu Efes'in sporcularını ve yönetimini tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes bizlere tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu büyük gurur için yürekten tebrikler." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2020-2021 Euroleague Şampiyonu olan Anadolu Efes'i kutluyorum. Yaşattığınız mutluluk için teşekkürler Anadolu Efes." paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Anadolu Efes, Euroleague yarı finalinde Rus takımı CSKA'yı, finalde de İspanyol takımı Barcelona'yı yenerek şampiyon oldu. Başta oyuncularımız olmak üzere, bu başarıda payı olan herkesi kutluyorum. Potalar, Avrupa'nın en büyüğünü çok iyi tanıyor, çok!" mesajını yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
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