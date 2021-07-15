Son dakika haber | Bakanlar selin vurduğu Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haber | Bakanlar selin vurduğu Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haber | Bakanlar selin vurduğu Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Rize'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yapmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.

Rize'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yapmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.

Rize'de sel afetinden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy Beldesi'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşların sıkıntılarını dinleyen İçişleri Bakanı Soylu, bir köyde ulaşım sorunu nedeniyle mahsur kalan vatandaş için kurtarılması yönünde talimat verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Gerekenleri arkadaşlarımız yapacaklar, riskli alanlar tespit edilerek yıkılacaktır. Büyükköy, Madenli, Güneysu ve Muradiye'de dört ayrı ilçe ve beldeye ekipleri ayrı ayrı yolluyorsunuz ekiplerle geziyorsunuz bir günde çalışmaları bitiriyorsunuz" talimatı verdi.

Bakanlar, ayrıca mevsimlik işçilerin gece selde yaşadıkları endişeleri de dinleyerek yanlarında olduklarını söylediler. Birçok sel bölgesini gezen bakanlar yaptıkları incelemelerin ardından Güneysu ilçesine hareket ettiler.

(Ahmet Bilge - Furkan Abrek Ünal/İHA)

Son dakika haber | Bakanlar selin vurduğu Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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