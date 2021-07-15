Son dakika haber | Bakanlar sel bölgesinde inceleme yapmak için Rize'ye geldiler

Son dakika genel haberine göre Bakanlar sel bölgesinde inceleme yapmak için Rize'ye geldiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel bölgesinde incelemelerde bulunmak için kente geldi.