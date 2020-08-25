Son dakika haber | Bakanlar Pakdemirli ve Dönmez sel bölgesini havadan inceledi Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in selin tahrip ettiği bölgeyi helikopter ile havadan incelemesi GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel ve heyelanlar nedeniyle büyük...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in selin tahrip ettiği bölgeyi helikopter ile havadan incelemesi GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli'yi havadan inceledi. Kaynak: AA